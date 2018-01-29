” المالكي ” ينقل رسالة من طفل جنده الحوثيون إلى أطفال اليمن

فهمي محمد(صدى):

أوضح العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية ، إن أطفال اليمن يعيشون معاناة كبيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة العناصر الحوثية الانقلابية .

وأشار ” المالكي ” خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل بالرياض ، إلى أنه يحمل رسالة من طفل يدعى ” يونس ” يبلغ 13 عامًا ، وهو أحد الأطفال المجندين لدى الحوثيين ، ليوجهها إلى أطفال اليمن .

وكشف العقيد إن الطفل يونس اختطف بواسطة الحوثي ، حيث تم إخضاعه لدورات أيديولوجية ولكنه نجح في الهرب منهم .

وبث الطفل في رسالته إلى الأطفال اليمنيين شعارًا يدعوهم إلى العودة للمدارس وهو ” من المتارس إلى المدارس ” ، متمنيًا أن تتاح لهم فرصة استكمال تعليمهم .