” المالكي ” ينقل رسالة من طفل جنده الحوثيون إلى أطفال اليمن
أوضح العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية ، إن أطفال اليمن يعيشون معاناة كبيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة العناصر الحوثية الانقلابية .
وأشار ” المالكي ” خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل بالرياض ، إلى أنه يحمل رسالة من طفل يدعى ” يونس ” يبلغ 13 عامًا ، وهو أحد الأطفال المجندين لدى الحوثيين ، ليوجهها إلى أطفال اليمن .
وكشف العقيد إن الطفل يونس اختطف بواسطة الحوثي ، حيث تم إخضاعه لدورات أيديولوجية ولكنه نجح في الهرب منهم .
وبث الطفل في رسالته إلى الأطفال اليمنيين شعارًا يدعوهم إلى العودة للمدارس وهو ” من المتارس إلى المدارس ” ، متمنيًا أن تتاح لهم فرصة استكمال تعليمهم .
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