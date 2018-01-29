انقلاب سيارة نقل إثر اصطدامها بأحد القطارات

عادل الحربي(صدى):

أعلنت هيئة الخطوط الحديدية عن وقوع حادث ، باقتحام سيارة نقل صغيرة لأحد المقاولين ، الخط الحديدي بين الرياض والهفوف ، في تمام الرابعة من مساء اليوم الإثنين ، مما أدى إلى وفاة أحد الركاب بسبب انقلابها .

وأوضحت الخطوط الحديدية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إن هذا الحادث أدى إلى اصطدام أحد القطارات أثناء مروره بالموقع ، لتباشر الجهات المختصة الحادث في حينه ، حيث لم ينتج أي إصابات عن هذا الاصطدام .

وتقدمت الهيئة بخالص التعازي والمواساة لذوي المتوفي ، مؤكدة للجميع أهمية احترام حرم الخط الحديدي للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات .