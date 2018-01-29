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  • نشر : منذ 37 دقيقة
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  • حوادث

انقلاب سيارة نقل إثر اصطدامها بأحد القطارات

انقلاب سيارة نقل إثر اصطدامها بأحد القطارات
عادل الحربي(صدى):

أعلنت هيئة الخطوط الحديدية عن وقوع حادث ، باقتحام سيارة نقل صغيرة لأحد المقاولين ، الخط الحديدي بين الرياض والهفوف ، في تمام الرابعة من مساء اليوم الإثنين ، مما أدى إلى وفاة أحد الركاب بسبب انقلابها .

وأوضحت الخطوط الحديدية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إن هذا الحادث أدى إلى اصطدام أحد القطارات أثناء مروره بالموقع ، لتباشر الجهات المختصة الحادث في حينه ، حيث لم ينتج أي إصابات عن هذا الاصطدام .

وتقدمت الهيئة بخالص التعازي والمواساة لذوي المتوفي ، مؤكدة للجميع أهمية احترام حرم الخط الحديدي للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات .


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