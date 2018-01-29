جمعية إنسان تحتضن 230 متطوعا ومتطوعة خلال العام المنصرم

سعيد العجل(صدى):

أنهى 230 متطوعا ومتطوعة، 3146 ساعة عمل تطوعي في الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، خلال العام المنصرم 2017م، وهم 193 طالبا وطالبة، و9 متطوعين من القطاع الحكومي، و 23 متطوعا من القطاع الخاص، إضافة إلى 5 متطوعين من القطاع الخيري. وبلغت القيمة التقديرية لساعات التطوع بحسب سوق العمل (87319 ) ريالا.

واشتملت مجالات التطوع على 97 فرصة تطوعية في العديد من المجالات، ومن ضمنها تنظيم الفعاليات، والتدريب، واللغة العربية، والإنجليزية، والرياضيات، والحاسب الآلي، والتصاميم، ومدربات في القدرات وتطوير الذات ، والرسم والـ ” كروشيه ” ، إضافة إلى مدربات في الإسعافات الأولية والإرشاد الصحي وفرص تطوعية أخرى في المجالات الإدارية كمهام السكرتارية والأرشفة ، وتوفير الاحتياجات المكتبية، وغيرها .

وتأتي هذه الفرص التطوعية حرصا من جمعية إنسان على إشراك الطلاب والموظفين للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، والتي دعت للوصول إلى مليون متطوع سنويا، حيث تأسست إدارة التطوع بالجمعية مطلع العام الماضي، بإشراف من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ضمن سعي الوزارة لمأسسة العمل التطوعي وبالتعاون مع مؤسسة وقف شباب خير أمة التطوعية.