بالصور.. فرار 94 مهاجرًا من سجون عصابات التهريب في ليبيا

طرابلس(صدى):

نجح مهاجرين غير شرعيين، في الفرار من أحد سجون عصابات تهريب البشر جنوب ليبيا، ووصلوا إلى منطقة تازربو (90 كلم غرب الكفرة الحدودية مع السودان).

وأوضح المسؤول بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، طارق عبيد، أن المهاجرين وعددهم 94 مهاجرا من جنسية صومالية، تمكنوا من الفرار من أحد سجون عصابات التهريب الذي وصلوا إليه قبل ثلاثة أشهر بواسطة ذات العصابة عبر الحدود الليبية.

وأضاف عبيد، أن ” المهاجرين من المرجح أنهم تمكنوا من الفرار بعد أن تركت العصابة السجن بشكل فجائي جراء العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش في الجنوب، والذي يبدو أن إحدى عملياته اقتربت من مكان السجن مما سمح للمهاجرين بالفرار ” ، مشيرا إلى أن المهاجرين وصلوا إلى تازربو في حالة من الجوع والعطش تشير إلى بقائهم لأيام بالسجن بعد فرار العصابة.

وتابع ” يوم الجمعة الماضي وصل المهاجرون إلى أحد مساجد تازربو وعلى الفور قدمت لهم بلدية المنطقة المساعدات الإنسانية والصحية، وتبين أن من بينهم 7 نساء، كما أن 11 شخصا منهم في حالة صحية سيئة استلزمت تقديم الدعم الصحي ” .