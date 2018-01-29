زراعة جهاز تحفيز الحبل الشوكي يعيد الحركة لخمسينية بمدينة الملك عبد الله الطبية

حسين العلي (صدى):

نجح فريق طبي بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة بإعادة الحركة لمريضة خمسينية تعاني من متلازمة فشل الظهر بعد زراعة جهاز تحفيز الحبل الشوكي.

وكانت المريضة عانت خلال السنوات السبع الماضية من عدم القدرة على المشي بالإضافة إلى آلام شديدة بالظهر .

وأوضح استشاري علاج الالام المزمنة بمدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور علي جنبوا، أن المريضة كانت تشتكي من آلام شديدة بالظهر والارجل وعدم القدرة علي المشي، حيث أنها خضعت لعدة عمليات بالظهر علي مدى سبع سنوات سابقه قبل دخولها للمدينة الطبية مشيرا إلى أن المريضة وصلت الي أعلي مستوى من المسكنات المخدرة ولكن دون جدوى حيث أن الآلام مازالت موجوده بالاضافة إلى عدم القدرة علي المشي.

وأضاف قرر الفريق الطبي زراعة جهاز تحفيز النخاع الشوكي بظهر المريضه بعد أخذ موافقتها وشرح كل شيء لها وتركها اسبوعا للتفكير والقراءة في ذات الموضوع للحد من آلام الظهر والأرجل مما يدفعها للقدره علي المشي مرة أخرى، مبينا أن العملية تمت بنجاح تحت التخدير الكلي لمدة 3 ساعات تم خلالها عمل فتحتين بالظهر كل منها حوالي 5سم احداهما علويه لوضع المخفر علي الجبل الشوكي في مستوي الفقرات الصدرية T10-11-12 والقطنيه الأولي L1 وتم توصيل الجهاز بالبطارية التي زرعت بالناحية اليمني أسفل ظهر المريض تحت الجلد، حيث ظلت المريضة لمدة أسبوع للتأكد أولا من عدم وجود أي التهاب أو عدوي بمكان العمليه بالإضافة إلى تدريبها على التحكم فيه لإزالة الآلام من خارج الجسم عن طريق جهاز تحكم عن بعد.

الجدير بالذكر أن هذه العملية تعد الأولى على مستوى المدينة الطبية والتي تتطلب فريق مهني عالي الحرفية لخطورة موقع العملية.

