إصابة 7 طلاب في حادث مروري على طريق ” مفاخ الريث “

تركي السالم(صدى):

أصيب سبعة طلاب بمحافظة الريث، اليوم الإثنين، إثر حادث مروري خلال توجههم إلى المدرسة، حيث اصطدمت سيارتهم بسيارة أخرى عند أحد المنعطفات على طريق المفاخ.

وأكدت مصادر، أن الإصابات متفاوتة الشدة، وعلى الفور باشرت الفرق المرورية والإسعافية موقع الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى.

من جانبه اطمأن مدير مكتب تعليم الريث، مفرح بن يحيى الريثي، على وضع الطلاب بالمستشفى وتفقد حالتهم الصحية، حيث التقى مدير مستشفى الريث محمد بن موسى الحنشلي الذي أفاد بتقديم كافة أشكال الرعاية الصحية للمصابين.