صورة تشويقية لرانجر رابتور 2019 قبل الكشف عنها

بانكوك(صدى):

تستعد فورد لكشف النقاب قريباً عن نسخة أصغر من F-150 رابتور وهي رانجر رابتور التي ستقدم في فبراير المقبل وبالتحديد في السابع من فبراير حيث سيتم اطلاق السيارة في تايلاند ويتوقع تقديمها بعد ذلك في معرض بانكوك الدولي للسيارات في شهر مارس.

وستتوفر السيارة للمبيعات في عام 2018 حيث ستسلم السيارة للمشترين قبل نهاية العام في دول مثل تايلاند واستراليا بينما لم تعلن الشركة أي شيء بخصوص توفر السيارة في السوق الأمريكي. ولكن في حال طرح السيارة في الولايات المتحدة فهناك فرصة أن تأتي بمحركات ايكوبوست وناقل حركة أوتوماتيك من 10 سرعات.

بينما في السوق الاسيوي, فيتوقع أن تأتي بمحرك بشاحنين توربينيين ديزل سعة 2 لتر ايكوبلو بناقل حركة من 10 سرعات . وتنافس هذه السيارة بصورة مباشر شيفروليه كلورادو ZR2 التي تتوفر بمحركين.