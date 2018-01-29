بالفيديو.. التحالف يقصف مستودع أسلحة للحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الطيران الركن تركي المالكي، عن ضبط كمية من أسلحة وصواريخ تعود لميليشيا الحوثي في جبهة البقع، واستهداف مستودع من الأسلحة على الحدود مع المملكة.

وأكد في مؤتمر صحفي عُقد لقيادة التحالف، اليوم الإثنين، أن الحوثيين يقومون بزرع الألغام في الوقت الذي يقوم فيه التحالف بإعادة البنية التحتية، مطالبا المكونات الاجتماعية والسياسية في عدن بالتركيز على المعركة ضد الميليشيات.

وقال العقيد المالكي إن التحالف قام بتدمير قارب مفخخ يتم التحكم فيه عن بعد انطلق من الحديدة، في تهديد مستمر للملاحة الدولية، موضحًا أنه تم استهداف عناصر حوثية تحاول التسلل لحدود المملكة.