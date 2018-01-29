سعود الطبية: انتهاء قوائم انتظار العمليات

علي القحطاني (صدى):

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عن انتهاء قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات في عامي 2016م و2017م، حيث اتخذت إجراءات ساهمت في الوصول لهذه النتيجة.

وقال المدير العام التنفيذي بالمدينة هيثم بن محمد الفلاح، إن متوسط انتظار العمليات الروتينية في المدينة حالياً 42 يومًا فقط، وهو أقل من المعدل العالمي، متجاوزاً بذلك الظروف الإنشائية المتعلقة بترميم بعض غرف العمليات.

وكشف الفلاح أن العمليات الجراحية بلغت أكثر من 17 ألف عملية، في تخصصات شملت: العظام، الحروق، جراحة السمنة، الإصابات، الجراحة العامة، المسالك البولية، المخ والأعصاب، الأنف والأذن والحنجرة، عمليات النساء والأطفال، جراحة الوجه والفكين.

ويذكر أن المدينة قامت بإجراء أكثر من 6 آلاف جراحة طارئة شملت عمليات كبرى وصغرى.

وأضاف الفلاح: بلغت عمليات المستشفى العام نحو 12290 عملية، في حين بلغت عمليات مستشفى النساء والولادة 2912 عملية، ونحو 1278 عملية في مستشفى الأطفال، وأكثر من 800 عملية بمركز طب الأسنان.