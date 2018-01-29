التشكيل النهائي للقادسية والفتح في مواجهة اليوم

نواف السالم(صدى):

انتهت إدارة فريقي القادسية والفتح من تحديد التشكيل النهائي لكل منهما في مواجهة اليوم الإثنين ، والتي تقام ضمن لقاءات دوري المحترفين في جولته التاسعة عشر ، في تمام السادسة مساءاً .

ويلعب أساسيًا في الفتح علي المزيدي كحارس مرمى ، وأحمد شراحيلي ، ومحمد عبدالشافي ، وعبدالقادر الوسلاتي وسايث ساكالا ومحمد الفهيد بالإضافة إلى علي الزقعان وساندرو مانويل ومحمد أمان ، وماجد هزازي وجواو بيدرو .

فيما يشارك في قائمة الاحتياط كل من حارس المرمى عبدالله العويشير ، وحبيب الوطيان ، واللاعب عبدالله مبارك الدوسري وعبدالعزيز مجرشي وأحمد الناظري ، بالإضافة إلى عبدالله العمار ومنذر النخلي ، ومحمد السعيد ومحمد المجحد .

وفي تشكيل القادسية الأساسي يلعب كل من فيصل مسرحي كحارس مرمى ، وعبدالمحسن فلاتة ، ومحمد خبراني ، ومحمد فتاو وستانلي أوهاويتشي ، بالإضافة إلى وسام وهيب وياسين برناوي وإبراهيم الشعيل ، وباولو سيرجيو وهيرفي غاي والتون خوزيه .

ويشارك في الاحتياطي حارس المرمى محمد عسيري وعبدالعزيز الشهري ، واللاعب فواز فلاتة وأحمد كرنشي ، ونايف هزازي ومسفر النجراني وحمد الجيزاني ، بالإضافة إلى وليد الشنقيطي وفهد الجهني .