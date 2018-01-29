  • الإثنين 29

    يناير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. التشكيل النهائي للقادسية والفتح في مواجهة اليوم

التشكيل النهائي للقادسية والفتح في مواجهة اليوم

التشكيل النهائي للقادسية والفتح في مواجهة اليوم
نواف السالم(صدى):

انتهت إدارة فريقي القادسية والفتح من تحديد التشكيل النهائي لكل منهما في مواجهة اليوم الإثنين ، والتي تقام ضمن لقاءات دوري المحترفين في جولته التاسعة عشر ، في تمام السادسة مساءاً .

ويلعب أساسيًا في الفتح علي المزيدي كحارس مرمى ، وأحمد شراحيلي ، ومحمد عبدالشافي ، وعبدالقادر الوسلاتي وسايث ساكالا ومحمد الفهيد بالإضافة إلى علي الزقعان وساندرو مانويل ومحمد أمان ، وماجد هزازي وجواو بيدرو .

فيما يشارك في قائمة الاحتياط كل من حارس المرمى عبدالله العويشير ، وحبيب الوطيان ، واللاعب عبدالله مبارك الدوسري وعبدالعزيز مجرشي وأحمد الناظري ، بالإضافة إلى عبدالله العمار ومنذر النخلي ، ومحمد السعيد ومحمد المجحد .

وفي تشكيل القادسية الأساسي يلعب كل من فيصل مسرحي كحارس مرمى ، وعبدالمحسن فلاتة ، ومحمد خبراني ، ومحمد فتاو وستانلي أوهاويتشي ، بالإضافة إلى وسام وهيب وياسين برناوي وإبراهيم الشعيل ، وباولو سيرجيو وهيرفي غاي والتون خوزيه .

ويشارك في الاحتياطي حارس المرمى محمد عسيري وعبدالعزيز الشهري ، واللاعب فواز فلاتة وأحمد كرنشي ، ونايف هزازي ومسفر النجراني وحمد الجيزاني ، بالإضافة إلى وليد الشنقيطي وفهد الجهني .

 

 


الوسوم:, , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *