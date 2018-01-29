بالصور.. الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير جامعة الإمام

سعيد العجل(صدى):

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل والمشاركين في مؤتمر ” واجب الجامعات السعودية وأثرها في حماية الشباب من الجماعات والأحزاب والانحراف” .

ورحب سموه بالجميع متمنياً لهم التوفيق والسداد في مشاركاتهم وتوصياتهم .

وأكد الأمير فيصل بن بندر على أهمية محور المؤتمر وهم الشباب مشدداً على ضرورة إشراكهم والاستماع لهم ومناقشتهم ومراقبتهم وتوجيه أفكارهم وهو واجب الجميع البيت والمدرسة والجامعة .

وبين سموه أن الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للمؤتمر تأتي امتداداً لاهتمامه رعاه الله بالشباب ومستقبلهم ، حيث أنهم عماد كل وطن وأساس بنائه .