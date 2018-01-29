افتتاح معرض روائع آثار المملكة عبر العصور في اليابان

نايف السالم(صدى):

افتتح سفير المملكة في اليابان أحمد بن يونس البراك معرض روائع آثار المملكة عبر العصور في مدينة طوكيو باليابان ، اليوم الإثنين ، نيابةً عن صاحب السمو الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث .

ومن جانبه، أكد الأمير سلطان بن سلمان في كلمة تلفزيونية له على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بالتاريخ والتراث ، وحرصه الكبير على التواصل الإنساني بين الشعوب ومد الجسور بين الثقافات ، لافتًا إلى أن هذا المعرض هو أول حدث ثقافي ضخم يقام في اليابان ويقدم المملكة بوصفها دولة ذات حضارة وتاريخ عريق وحضور عالمي مهم .

وأشار رئيس هيئة السياحة والتراث، إلى أن المملكة واليابان تشتركان في أن كل منهما يمثل حضارة كبيرة، حيث تقفان على إرث غني في التاريخ البشري، موضحًا إن أرض المملكة بحكم ما تملكه من موقع جغرافي كانت ولا تزال ملتقى الحضارات الإنسانية، وتمثل جسرًا متصلًا بين طرق التجارة العالمية عبر التاريخ .