الكويت تعتمد موازنة العام بـ50 دولار سعرا لبرميل النفط

خالد الظفيري(صدى):

صدقت الكويت على موازنة 2018-2019 للدولة، اليوم الإثنين، حيث جاءت بقيمة 13.3 مليار دينار، وفقًا للإيرادات النفطية المتوقعة خلال العام المقبل .

واعتمدت الدولة هذه الموازنة بناءاً على سعر برميل النفط عند 50 دولارًا للبرميل الواحد ، لتبلغ الإيرادات 15 مليار دينار، فيما تصل المصروفات إلى 20 مليارًا بإضافة 1.5 مليار استقطاع للأجيال القادمة ، ليصل العجز إلى 6.5 مليار دينار .

وبلغت الإيرادات النفطية حوالي 13.3 مليار دينار ، فيما بلغت غير النفطية ما يقدر بـ17 مليار دينار ، لتمثل المصروفات الجارية 82% من المصروفات، و18% من الإنفاق الرأسمالي .