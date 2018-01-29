تنظيم الحمدين يتجاوز القيم والأعراف العربية.. ويتنصت على النساء

طلال الضوي(صدى):

كشف مدونون قطريون، أن النظام القطري يتنصت على مكالمات نساء الأسرة المالكة في البلاد؛ بحجة الدواعي الأمنية.

جاء ذلك بعد قيام قناة ” الجزيرة ” القطرية، بالتصريح بمضمون مكالمة هاتفية لوالدة الشيخ سلطان بن سحيم، أبرز المعارضين القطريين.

ووصف المغردون، الأمر بالتجاوز الصارخ للأعراف والتقاليد العربية الأصيلة، مؤكدين أن تنظيم الحمدين، هو من أباح لنفسه ارتكاب هذه الجريمة دون مراعاة لحرمة النساء.

كما أكد المغردون، أن التنصت على نساء الأسرة الحاكمة، يشير إلى التنصت على بقية أبناء الشعب القطري، من قبل تنظيم الحمدين الإرهابي.