زوج إحدى ضحايا حادث ” الحد الجنوبي ” : كنا نخطط لقضاء الإجازة معا

تركي السالم(صدى):

صرح عبدالله سالم المرابط، بالحد الجنوبي، والذي تُوفيت زوجته في الحادث المروع الذي وقع على طريق ” الصوارمة – المضايا بـجازان ” الخميس الماضي، أنه عاد من الحد الجنوبي؛ لقضاء إجازة سياحية مع زوجته قبل أن يُفجع بنبأ وفاتها.

وأوضح ” سالم ” أنها استأذنت منه؛ لترافق أخواتها لحضور حفل زفاف في صبيا؛ ثم تعود وترتب أغراض السفر، لتنتهي المكالمة على ذلك.

مضيفًا: ” خرجت من نجران إلى عسير لأسلم على والدي، ولم يخبرني بأن زوجتي قد تُوفيت في الحادث، وعندما وصلنا لمحافظة أبو عريش، فتحت جوالي؛ فتفاجأت برسائل تعزية في وفتة زوجتي ” .

يُذكر أن عبدالله سالم، قد ارتبط بزوجته حسناء والتي تبلغ 30 عام، قبل سبعة أشهر فقط، وأهم كانوا يخططون لقضاء الإجازة معًا، قبل أن تتوفي في الحادث المروع الذي وقع الخميس الماضي.