لاعب غريميو البرازيلي على أعتاب برشلونة

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن اقتراب لاعب وسط غريميو، آرثر هينريكي راموس، من الانضمام إلى برشلونة .

وقالت المصادر إن أحد ممثلي البرسا اجتمع مع مسؤولي نادي غريميو؛ للحصول على خدمات ” راموس ” ، حيث استقبل رئيس النادي البرازيلي، روميلدو بولزان جونيور، في منزله أندريه كوري، أحد ممثلي النادي الكتالوني في البرازيل.

وكان اللاعب أبدى رغبته في ارتداء قميص البرسا، وكان نشر العام الماضي صورة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقميص البرسا، وإلى جانبه أندريه كوري وأشخاص آخرين.