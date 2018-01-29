طرق بسيطة لإعادة الرومانسية إلى حياتك الزوجية

متابعات(صدى):

تشير دراسة حديثة، إلى أن تبادل المشاعر العاطفية والحميمة بين الزوجين يفيد الجسم والعقل ويساعد في علاج الكثير من الأمراض.

لذلك نقدم لك نظاماً لدى التوجه للنوم يساعدك على استعادة حياتك الحميمة والرومانسية مع زوجك.

التوجه للسرير معًا

بدلاً من السهر طوال الليل لمشاهد التلفاز أو العمل، اتخذا قراراً بالذهاب للنوم في وقت واحد كل ليلة، ممسكين بأيدي بعضكما البعض، حيث إن بناء التواصل بينكما يتطلب تواجدكما في المكان نفسه وفي الوقت نفسه.

ضعي كل الأجهزة الإلكترونية بعيداً

وقت النوم فرصة للتواصل الحقيقي مع زوجك، لكن الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة تزعج هذا التواصل.

تحدثا ليلاً

الليل هو الوقت الأمثل للتحاورمع زوجك، فالعشاء قد انتهى والأطفال نائمون. تبادلا الحديث حول يومكما أثناء تبديلكما ملابسكما، الأمر الذي سيساعدكما على ” الابتعاد ” عن أحداث اليوم والعودة لبعضكما البعض.

المداعبة قبل دخول غرفة النوم

وذلك لتجنب الروتين والإصابة بشعور ” أنا سأفعل ذلك وأنت ستفعل ذلك، ثم سننام ” . ابدئي اليوم بالنظر إلى المرآة وابعثي رسالة نصية له دون سبب، لتتشوقا لرؤية بعضكما البعض وإظهار الحب بينكما.

قبلة كل ليلة

اختما ليلتكما بقبلة، فهي أبسط طرق التواصل في نهاية اليوم.