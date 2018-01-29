معمر الإرياني: ما يحدث في عدن انقلاب على القوانين الدولية

فهمي محمد(صدى):

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الإثنين، أن ما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن، هو انقلاب على الشرعية، وعلى القرارات الدولية.

وناشد ” الإرياني ” ، السلطات بالمملكة بسرعة التدخل لحقن دماء اليمنيين، متسائلاً : ” لمصلحة من هذا الذي يحدث والدولة بقيادة الرئيس هادي وبتعاون كبير من دول التحالف على مشارف تحقيق النصر الأكبر “.

وتستمر الاشتباكات بين الجيش الوطني و مليشيا المجلس الانتقالي، للسيطرة على القيادة الشرعية في اليمن.