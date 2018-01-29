سيميوني: برشلونة ابتعد بالصدارة ولن يتعثر

ماجد محمد(صدى):

قال الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، إن برشلونة يقدم مستوى جيد خلال الموسم الحالي، وابتعد بالصدارة عن الأندية الأخرى.

واضاف ” سيميوني ” ، أن هناك صعوبة أن يتعثر البرسا، إلا أن أتلتيكو ينظر لنفسه، موضحًا أن أفضل طريقة للنهوض هي النظر إلى الأمام.

وتابع : ” نتمنى الوصول لنهاية الموسم بأفضل شكل ممكن”، مضيفًا: ” الفريق كان في حالة تحد منذ بداية الموسم: لأننا لم نتمكن من إبرام صفقات، وكان على كوستا الانتظار لـ5 أشهر دون مشاركة، وفيتولو اضطر للعب مع فريق آخر، كما أننا استغنينا عن لاعبين آخرين من أجل تدعيم القائمة الحالية”.