الإفتاء المصرية تحرم مقاطعة الانتخابات.. وأزهري: ” رأي بشري “
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الممتنع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية، يعتبر آثم شرعاً، في ردها على أحد المستفسرين عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “.
من جانبه، أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور سعدالدين هلالي، إلى أن هذه الفتوى رأي بشري وليس لها علاقة بالدين، رافضاً إدخال المسائل السياسية في الأمور الدينية.
وأوضح أن القانون والدستور، هما المعنيان بمسألة معاقبة المقاطع للانتخابات، وليس رجال الدين.
يذكر أن اللجنة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية، أغلقت باب الترشح اليوم الإثنين، وستعلن عن المرشحين المحتملين يوم الأربعاء المقبل.
العدناني[ عدد التعليقات: 1889 ] نشر منذ 1 ساعة
هناك من العلماء من يحرم الانتخابات والديمقراطية بدعوى أنها غربية وأنها تساوي بين الحق والباطل وتفتح المجال للاستفتاء على مسلمات الشرع في قبولها من عدمه
وهم أنفسهم الوحيدون من يحرمون المظاهرات والافتئات على ولاة الأمر ويحرمون الحزبية وهم من أوائل الناس تحذيرا من حزب الاخوان ومن التجمعات السرية للصحويين التي انتجت القاعدة وداعش
alfahd42[ عدد التعليقات: 14093 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يدلهم على الحق