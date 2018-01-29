الإفتاء المصرية تحرم مقاطعة الانتخابات.. وأزهري: ” رأي بشري “

القاهرة(صدى):

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الممتنع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية، يعتبر آثم شرعاً، في ردها على أحد المستفسرين عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “.

من جانبه، أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور سعدالدين هلالي، إلى أن هذه الفتوى رأي بشري وليس لها علاقة بالدين، رافضاً إدخال المسائل السياسية في الأمور الدينية.

وأوضح أن القانون والدستور، هما المعنيان بمسألة معاقبة المقاطع للانتخابات، وليس رجال الدين.

يذكر أن اللجنة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية، أغلقت باب الترشح اليوم الإثنين، وستعلن عن المرشحين المحتملين يوم الأربعاء المقبل.