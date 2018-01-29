محكمة التمييز البحرينية تقرر سحب جنسية ” عيسى قاسم “
كشفت مصادر عن تأييد محكمة التمييز البحرينية لحكم سحب الجنسية من الشيعي البارز والقيادي المعارض “آية الله عيسى قاسم”، حيث أقرت المحكمة حبسه لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.
من الجدير بالذكر، أنه قد صدر حكم أولى بسحب جنسية ” قاسم ” البحرينية عام 2016، وذلك بعد اتهامه بخدمة مصالح أجنبية كما أنه يخضع للإقامة الجبرية، وذلك بحكم الأمر الواقع في الدراز ” إحدى ضواحى المنامة “.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6201 ] نشر منذ 2 ساعتين
المفروض يغير اسم هالشيعي من آية الله عيسى قاسم الى لعنت الله عيسى قاسم