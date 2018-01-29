  • الإثنين 29

    يناير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. محكمة التمييز البحرينية تقرر سحب جنسية ” عيسى قاسم “

محكمة التمييز البحرينية تقرر سحب جنسية ” عيسى قاسم “

محكمة التمييز البحرينية تقرر سحب جنسية ” عيسى قاسم “
المنامة(صدى):

كشفت مصادر عن تأييد محكمة التمييز البحرينية لحكم سحب الجنسية من الشيعي البارز والقيادي المعارض “آية الله عيسى قاسم”، حيث أقرت المحكمة حبسه لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.

من الجدير بالذكر، أنه قد صدر حكم أولى بسحب جنسية ” قاسم ” البحرينية عام 2016، وذلك بعد اتهامه بخدمة مصالح أجنبية كما أنه يخضع للإقامة الجبرية، وذلك بحكم الأمر الواقع في الدراز ” إحدى ضواحى المنامة “.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *