المالكي: التحالف العربي منح أكثر من 18 ألف تصريح لإدخال المساعدات لليمن
كشف المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الإثنين، أن العمليات الإنسانية في اليمن تشمل الجميع دون تفرقة.
وقال ” المالكي ” في مؤتمر صحفي للتحالف، إن المنافذ اليمنية ستبقى مفتوحة لإدخال المساعدات الإنسانية، مضيفًا : ” منحنا أكثر من 18 ألف تصريح لإدخال المساعدات لليمن “.
وعن الأوضاع في عدن أوضح ” المالكي ” أن التحالف طالب المكونات الاجتماعية في عدن التركيز على المعركة ضد المليشيات.
وعن جهود التحالف العربي ضد مليشيا الحوثي الإيرانية، قال ” المالكي ” : ” القوات الشرعية تقدمت في البقع وفي الجهة الغربية من البيضاء، و تم استهداف زورق مفخخ انطلق من ميناء الحديدة الخاضع للانقلابين، بالإضافة إلى ضبط أسلحة مهربة للميليشيات الحوثية من بينها صواريخ سام “.
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