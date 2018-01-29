المالكي: التحالف العربي منح أكثر من 18 ألف تصريح لإدخال المساعدات لليمن

فهمي محمد(صدى):

كشف المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الإثنين، أن العمليات الإنسانية في اليمن تشمل الجميع دون تفرقة.

وقال ” المالكي ” في مؤتمر صحفي للتحالف، إن المنافذ اليمنية ستبقى مفتوحة لإدخال المساعدات الإنسانية، مضيفًا : ” منحنا أكثر من 18 ألف تصريح لإدخال المساعدات لليمن “.

وعن الأوضاع في عدن أوضح ” المالكي ” أن التحالف طالب المكونات الاجتماعية في عدن التركيز على المعركة ضد المليشيات.

وعن جهود التحالف العربي ضد مليشيا الحوثي الإيرانية، قال ” المالكي ” : ” القوات الشرعية تقدمت في البقع وفي الجهة الغربية من البيضاء، و تم استهداف زورق مفخخ انطلق من ميناء الحديدة الخاضع للانقلابين، بالإضافة إلى ضبط أسلحة مهربة للميليشيات الحوثية من بينها صواريخ سام “.