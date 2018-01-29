” لجنة الفتوى ” توضح حكم إظهار التجميل بالملبس

عادل الحربي (صدى):

يدور في أذهان الكثير من الأشخاص، بعض التساؤلات التي تتعلق بإظهار التجمل بالملبس، خاصة مع قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ” إن الله يجب أن يرى أثر نعمته على عبده، ليصل هذا التساؤل إلى اللجنة الدائمة للفتوى، اليوم الإثنين عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” .

وجاءت الإجابة للسائل، أنه لا حرج من التجمل في الملبس تحدثًا بنعمة الله، لا ترفعًا على غيره، كما شرحت اللجنة الحديث الشريف، بأن الله يريد أن يرى أثر نعمته على عبده بالتقوى والعمل الصالح، واللطف والتراحم، وإنفاق من فضل ما عنده في القرب.