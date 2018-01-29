” التمرد ” حل نيمار للانتقال إلى الريال

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن انضمام نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، لن ينجح؛ نظره لرفض النادي الفرنسي للتفاوض مع الريال.

وقالت مصادر إنه يجب على نيمار إعلان التمرد على الناتدي الفرنسي؛ ليجبر باريس سان جيرمان على التفاوض لانتقاله للريال.

ولا ينوي باريس سان جيرمان تحديد سعر لـ نيمار، بعد أن حصل على خدماته في الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو؛ لذلك لا يوجد مفر أمام الريال سوى إجبار النادي الفرنسي.

وفي هذا الصدد قال المدير الفني لباريس سان جيرمان، الإسباني أوناي إيمري، إن نيمار سيكون الأفضل في العالم وسيحقق هذا مع باريس سان جيرمان؛ في إشارة إلى رفض التفاوض بشأن رحيله.