تأجيل محاكمة الفلسطينية عهد التميمي إلى 6 فبراير المقبل

القدس المحتلة(صدى):

طالبت محامية الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، اليوم الاثنين، بتأجيل محاكمتها إلى 6 فبراير المقبل بدلًا من 30 يناير الجاري، وهو ما لاقى موافقة المحكمة.

وأكد والد عهد أن العائلة تقدمت بالطلب إلى محكمة عوفر العسكرية غربي رام الله عبر محامية الدفاع؛ لإعطاء المحامية مزيدًا من الوقت لدراسة الملف.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الطفلة عهد صاحبة الـ16 عامًا ووالدتها في 19 ديسمبر الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو أثناء طردها جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها شمال رام الله.