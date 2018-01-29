بالصور.. افتتاح ” ديوان المراقبة العامة ” بحضور أمير الرياض

عادل الحربي(صدى):

تم افتتاح مبنى ديوان المراقبة العامة الجديد بمنطقة الرياض، صباح اليوم الإثنين، من قِبل سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، أمير المنطقة، حيث قص الأمير شريط الافتتاح، ثم أزاح الستار عن اللوحة التذكارية، بالإضافة لتدشين قاعة مؤتمرات الأمير مساعد بن عبد الرحمن.

جاء ذلك بحضور رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، بالإضافة لعدد من مسؤولي الديوان، والذين كانوا فى استقبال الأمير، حيث وجَّه رئيس الديوان، الشكر في بداية الحفل إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، كما أشاد بجهود أمير منطقة الرياض شاكراً له على تفضُّله بافتتاح مبنى الديوان، فضلاً عن حرصه على متابعة مراحل بناء المقر ذات.