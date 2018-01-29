5 أفكار مبتكرة لتحسين نمط حياتك المنزلية

متابعات(صدى):

تبادل عدد من مستخدمي شبكة الإنترنت مجموعة من الحيل الذكيّة والفعالة وقليلة التكلفة، التي تساعد في تحسين نمط الحياة المنزليّة اليوميّة.

وإليكِ أبرز النصائح والحيل الإبداعية لتحسين نمط حياتكِ المنزلية اليومية:

تحضير التوست

عادة ما يتم تحضير التوست الصباحي على جزأين، الأول تسخين التوست، ثم في مرحلة لاحقة يتم وضع الجبن، ولتسهيل الأمر عليكِ يمكن وضع الجبن في التوست في خطوة واحدة، ثم وضعها في محمصة التوست.

حمالات الصدر

تشكّل حمالات الصدر فوضى ومعاناة للكثير من النساء، ولكن عن طريق الشماعات المعلّقة في باب الخزانة يمكنك تعليق هذه الحمالات بشكل مثالي، من أجل تسهيل العثور على أي منها في أسرع وقت، وبشكل منظّم.

أدوات الاستحمام

أدوات الاستحمام مثل الشاور والشامبو وغيرهما يمكن أيضاً تعليقها بشكل رأسي، من أجل الوصول إليها في أسرع وقتٍ ممكن.

ساعة الحائط

ساعة الحائط الملوّنة طريقة جذابة لطفلكِ، حيث يشير اللون الأخضر إلى الفترة من الساعة 4 إلى 5 مثلاً، أي وقت عمل الواجبات المنزلية، واللون الأصفر من الساعة 5 إلى 6 يعني وقت اللهو واللعب، وهكذا من خلال هذه الطريقة الجذابة والمسلية يتعلّم طفلكِ احترام الوقت والالتزام بمسؤولياته بشكل بسيط.

الشريط المطاطي

كثيراً ما يعلق الطفل داخل إحدى الغرف، لعدم قدرته على فتح الباب، بسبب قصر قامته، لذا فإن الشريط المطاطي الذي يصل بين مفاصل الباب، كي يمنع إغلاقه عند الضغط على اللسان الذي يدخل في الحائط، يعتبر حلاً عملياً ومبتكراً من أجل سلامة الأطفال.

المثلجات

تناول المثلجات من الأمور المفضلة للصغار، ولكن أحيانا تسقط قطرات منها على ملابسهم، لذا يُنصح بوضع “كب كيك” في نهاية المثلجات، مما يقلّل من الفوضى بشكل كبير.