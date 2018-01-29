بالصور.. أمانة الشرقية تغلق 5 محطات وقود في بلدية السعيرة

نايف السالم(صدى):

قامت بلدية السعيرة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، بإغلاق محطتين وقود بشكل كامل و3 محطات بشكل جزئي؛ لعدم تطبيقها لائحة تطوير محطات الوقود ومركز الخدمة.

وأكدت البلدية أن اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة تشدد على ضرورة التقيد بالاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية.

كما تشمل الاشتراطات مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم منشآت المحطة والاستراحة وتوفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى للنساء مزودة بمصدر للمياه، والنظافة العامة، بالإضافة إلى توفير مصليين للنساء والرجال.