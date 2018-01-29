” رئيس الدولية ” للصليب الأحمر يثمن دور المملكة لدعم الشرعية اليمنية

حمود العنزي(صدى):

استقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر، الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، اليوم الإثنين، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، والوفد المرافق له.

من جانبه، ثمَّن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مبادرة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، والتي تمثلت في تسليم 27 طفلاً ممن قبض عليهم في جبهات القتال.

كما أثنى على جهود الهلال الأحمر السعودي في نشر ثقافة القانونا لدولي الإنساني، وتعاونها المستمر مع اللجنة في برنامج إعادة الروابط العائلية.

وتطرق رئيس اللجنة إلى الخدمات الإسعافية التي تقدمها الهيئة ودورها في نشر ثقافة الإسعافات الأولية والتدريب حيث أنها تساعد على تخفيف الألم على مصابي الحوادث والكوارث.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم هدايا تذكارية إلى رئيس اللجنة الدولية والوفد المرافق معه.