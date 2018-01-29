ارتفاع التصنيع المحلي بدعم حكومي إلى 5427 صنفا خلال 2017

عادل الحربي(صدى):

أعلن المدير العام للإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع رئيس لجنة الاستعداد والتجهيز لمعرض القوات المسلحة ” آفد 2018 ” اللواء المهندس عطية المالكي، ارتفاع التصنيع المحلي في 2017 إلى 5427 صنفًا مصنعًا، مدعومة بالتوجه الحكومي.

وأكد ” المالكي ” أنه تم انتاج أكثر من 65 مليون قطعة من تلك الأصناف وأكثر من 12 مشروعًا محليًا، لافتًا إلى أن نتائج التصنيع المحلي في السنوات الماضية لم تتجاوز 182 صنفًا.

وأوضح أن التوجه الحكومي أتاح للقطاع الخاص بمساندة المنظومات العسكرية المحلية، وضع آلية للعمل من اختيار الصنف وتأهيله وتحويله للمصدر المحلي، واعتماد بنود مالية للتصنيع المحلي للقوات المسلحة، والحصول على الدعم من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

كما أشار إلى أن دعم الصناعة الوطنية تعني توفير فرص وظيفية للشباب السعودي في مجالات مهمة كالوظائف الفنية والهندسية، موضحًا أن القطاع الصناعي الخاص أمامه فرص استثمارية واعدة في مجال الصناعات العسكرية والتكميلية المصاحبة، التي تعزز المحتوى المحلي في الإنتاج والأيدي العاملة، وتدعم مشروع رؤية المملكة 2030.