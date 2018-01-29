بالصور.. كلبان يتركان شوارع مصر للعيش في السويد

القاهرة(صدى):

أثار كلبان يٌدعيان إيدا وأوزو ضجة بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب انتقالهما من شوارع مصر للعيش في السويد .

وكانت نشرت ليلى حمدي أحدى المهتمات بحقوق الحيوان عبر ” فيسبوك ” ” مجموعة صور قالت إنها لكلبين بلديين يدعيان إيدا وأوزو، انتقلا من مصر للعيش في السويد.

ولم توضح ليلى ظروف انتقالهما من مصر ولكنها كتبت: ” لم أكن سببا في إنقاذهم ولكن يشرفني أن أكون صديقة من أنقذهم، أيها المصريين افتحوا قلوبكم وبيوتكم لكلابكم المحلية ” .