بالصور.. كلبان يتركان شوارع مصر للعيش في السويد
أثار كلبان يٌدعيان إيدا وأوزو ضجة بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب انتقالهما من شوارع مصر للعيش في السويد .
وكانت نشرت ليلى حمدي أحدى المهتمات بحقوق الحيوان عبر ” فيسبوك ” ” مجموعة صور قالت إنها لكلبين بلديين يدعيان إيدا وأوزو، انتقلا من مصر للعيش في السويد.
ولم توضح ليلى ظروف انتقالهما من مصر ولكنها كتبت: ” لم أكن سببا في إنقاذهم ولكن يشرفني أن أكون صديقة من أنقذهم، أيها المصريين افتحوا قلوبكم وبيوتكم لكلابكم المحلية ” .
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2018 ] نشر منذ 3 ساعات
تركا ام الدنيا ليذهبا للعيش بين الكفرة الفجره
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26265 ] نشر منذ 2 ساعتين
أنتوا حلو مشاكلكم بالأول
بعدين حلو مشاكل حيواناتكم🤔
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2525 ] نشر منذ 2 ساعتين
انتو بس شوفو التعليق الأول بس😂😏
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7012 ] نشر منذ 38 دقيقة
سواحح☺😁
رااايق[ عدد التعليقات: 3564 ] نشر منذ 16 دقيقة
مستمتعين بالثلوج الكلاب ولا همهم البرد *
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و أحنا من أول نفحت برد تقوقعنا داخل الفروة أو اللحاف **
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لا وبعد نجلس أنتافض (نرتعش) من البرد * هههههههههه
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أختي ناقده ومتابعه ** مثل ما تكتب أختنا محرومه * خذ وخل ***!!! هههههههههههه