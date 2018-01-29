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بالصور.. كلبان يتركان شوارع مصر للعيش في السويد

بالصور.. كلبان يتركان شوارع مصر للعيش في السويد
القاهرة(صدى):

أثار كلبان يٌدعيان إيدا وأوزو ضجة بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب انتقالهما من شوارع مصر للعيش في السويد .

وكانت نشرت ليلى حمدي أحدى المهتمات بحقوق الحيوان عبر ” فيسبوك ” ” مجموعة صور قالت إنها لكلبين بلديين يدعيان إيدا وأوزو، انتقلا من مصر للعيش في السويد.

ولم توضح ليلى ظروف انتقالهما من مصر ولكنها كتبت: ” لم أكن سببا في إنقاذهم ولكن يشرفني أن أكون صديقة من أنقذهم، أيها المصريين افتحوا قلوبكم وبيوتكم لكلابكم المحلية ” .

 

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2018 ] نشر منذ 3 ساعات

تركا ام الدنيا ليذهبا للعيش بين الكفرة الفجره

[ عدد التعليقات: 3564 ] نشر منذ 16 دقيقة

مستمتعين بالثلوج الكلاب ولا همهم البرد *
*
و أحنا من أول نفحت برد تقوقعنا داخل الفروة أو اللحاف **
*
لا وبعد نجلس أنتافض (نرتعش) من البرد * هههههههههه
*
أختي ناقده ومتابعه ** مثل ما تكتب أختنا محرومه * خذ وخل ***!!! هههههههههههه

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