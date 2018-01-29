بالفيديو.. عمال يلقنون لص حاول اقتحام محلهم درسا قاسيا

واشنطن(صدى):

وثقت كاميرا مراقبة داخل احد المحلات الأمريكية ، عمال وهم يلقنون لص درساً قاسياً بعدما اقتحم المحل بهدف سرقته.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة ، لحظة اقتحام اللص المكان وراح يهدد العمال، ولكن تمكنوا من الإمساك به واعتدوا عليه بالضرب المبرح حتى جاء رجال الشرطة وألقوا القبض عليه وسط حشد كبير من المواطنين.