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بالفيديو.. عمال يلقنون لص حاول اقتحام محلهم درسا قاسيا

بالفيديو.. عمال يلقنون لص حاول اقتحام محلهم درسا قاسيا
واشنطن(صدى):

وثقت كاميرا مراقبة داخل احد المحلات الأمريكية ، عمال وهم يلقنون لص درساً قاسياً بعدما اقتحم المحل بهدف سرقته.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة ، لحظة اقتحام اللص المكان وراح يهدد العمال، ولكن تمكنوا من الإمساك به واعتدوا عليه بالضرب المبرح حتى جاء رجال الشرطة وألقوا القبض عليه وسط حشد كبير من المواطنين.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 528 ] نشر منذ 1 ساعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة ، قدها وقدودها يابطل يا (( آندي فيدلر )) صراحة 52 سنة من عمرك ماراحت عبث 😂😂😂😂

صرعت الحرامي وكتفته لحالك 😂😂😂😂 وش خليت للشرطة يابطل ماناقصك غير الكلبشات وزنزانة 😂😂😂

أتوقع الحرامي يبغى يتحلم بالمصارع البطل (( آندي فيدلر )) طول حياته نايم وإلا قايم 😂😂😂😂😂😂😂

مع وافر المحبة .

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