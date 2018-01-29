بالفيديو.. عمال يلقنون لص حاول اقتحام محلهم درسا قاسيا
وثقت كاميرا مراقبة داخل احد المحلات الأمريكية ، عمال وهم يلقنون لص درساً قاسياً بعدما اقتحم المحل بهدف سرقته.
أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة ، لحظة اقتحام اللص المكان وراح يهدد العمال، ولكن تمكنوا من الإمساك به واعتدوا عليه بالضرب المبرح حتى جاء رجال الشرطة وألقوا القبض عليه وسط حشد كبير من المواطنين.
الحربي[ عدد التعليقات: 528 ] نشر منذ 1 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، قدها وقدودها يابطل يا (( آندي فيدلر )) صراحة 52 سنة من عمرك ماراحت عبث 😂😂😂😂
صرعت الحرامي وكتفته لحالك 😂😂😂😂 وش خليت للشرطة يابطل ماناقصك غير الكلبشات وزنزانة 😂😂😂
أتوقع الحرامي يبغى يتحلم بالمصارع البطل (( آندي فيدلر )) طول حياته نايم وإلا قايم 😂😂😂😂😂😂😂
مع وافر المحبة .