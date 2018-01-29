” رئيس الإمارات ” يستقبل أخاه ” محمد أل نهيان ” والمعزين في والدته بـ ” أبو ظبي “

أبو ظبي(صدى):

التقى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، في أبو ظبي، أخاه الشيخ محمد بن زايد أل نهيان، ولي عهد ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي قدم العزاء في وفاة والدة الشيخ خليفة.

كما استقبل أيضًا الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وأسرة آل نهيان، المعزين بوفاة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

يُذكر أن الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، حضر الاستقبال، والشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي.