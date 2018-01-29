” أيفون إكس ” يفشل في تحقيق الانتشار والشركة تتراجع عن انتاجه

نورة الشهري (صدى):

أبلغت شركة ” آبل ” الموردين بخفض مستهدف انتاج ” أيفون إكس ” بمقدار النصف خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2018.

وأكدت الشركة أن هذا القرار يأتي في ضوء تباطؤ المبيعات بأكثر من المتوقع خلال موسم عطلات نهاية العام في الأسواق الرئيسية مثل أمريكا والصين وأوروبا.

وأوضحت أن إجمالي الوحدات المنتجة خلال الربع سيصل إلى نحو 20 مليون جوال فقط بعد تطبيق هذا القرار، حيث من المتوقع أن تبقى الشركة على مستهدف إنتاجها الإجمالي للنماذج الأخرى الأقل سعرًا، مثل ” آيفون 8 ” و ” آيفون 8 بلس ” و ” آيفون 7 ” عند 30 مليون وحدة.

كما أشارت الشركة إلى أنه بالرغم من مميزات وخصائص ” آيفون إكس ” الفريدة، إلا أنه فشل في تحقيق الانتشار المأمول على الصعيد العالمي، وذلك بسبب ارتفاع سعره الذي يبدأ من 999 دولارًا.