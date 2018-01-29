بالفيديو.. مواطنون يجيبون عن أبرز أسباب الطلاق
تفاوتت آراء المواطنين حول أسباب الطلاق؛ حيث قال أحد المشاركين في الاستطلاع أن أهم أسباب الطلاق ترجع إلى أن ” بعض الزوجات لا تحترم أزواجها، ولا تحترم إخوانه ولا أعمامه، بل تريد أن تنفرد بهِ عن أهله؛ ما يولد الانفعال ومن ثم الطلاق ” .
وفي الجانب نفسه، أوضح آخر: ” أهم أسباب الطلاق هو عدم التفاهم بين الزوجين، وعدم الصبر والتحمُّل بينهما، والزواج عشرة وليس سهلاً على الإطلاق ” ، بينما رأى آخر أن عدم التثقيف للزوجين هو السبب.
الدسك22[ عدد التعليقات: 311 ] نشر منذ 1 ساعة
أسباب الطلاق هي كالاتي :
مستوى المعيشي للزوجين والإجتماعي والثقافي وما مدى معرفتهم بالدين الأسلامي وشروط واحكام الزوجية
ثم الحالة التي تعيشها الفتاه من ناحية وجود والديها او انفصالهما
ثم معرفة الحالة التي يعيشها الزوج اجتماعيا والتدين
ثم النفسية لدى الزوج والمالية والبدنية
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الطلاق سببه ( الحالة المادية لدى الزوج ) سواء فقير مديون او غني )) يحصل الطلاق * العناد من الزوج
الطلاق للزوجة / الخيانةالزوجية من الزوجة اصلا او عدم الإنجاب او تدخل أهلها في حياتها
رااايق[ عدد التعليقات: 3564 ] نشر منذ 32 دقيقة
عدم ….. عدم …… عدم ….. عدم …… الـ خ ** حط بين كل عدم سبب ( سواءً للرجل أو المرأة )*!
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تعددت الأسباب والطلاق واحد ***
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وفي النهاية أتوقع هي الحقيقيه بالنسبة لي وقد يكون للبعض *( عدم القدرة على تحمل المسئولية ) **
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وتبقى الحياة صعبة ********