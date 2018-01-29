بالفيديو.. مواطنون يجيبون عن أبرز أسباب الطلاق

علي القحطاني (صدى):

تفاوتت آراء المواطنين حول أسباب الطلاق؛ حيث قال أحد المشاركين في الاستطلاع أن أهم أسباب الطلاق ترجع إلى أن ” بعض الزوجات لا تحترم أزواجها، ولا تحترم إخوانه ولا أعمامه، بل تريد أن تنفرد بهِ عن أهله؛ ما يولد الانفعال ومن ثم الطلاق ” .

وفي الجانب نفسه، أوضح آخر: ” أهم أسباب الطلاق هو عدم التفاهم بين الزوجين، وعدم الصبر والتحمُّل بينهما، والزواج عشرة وليس سهلاً على الإطلاق ” ، بينما رأى آخر أن عدم التثقيف للزوجين هو السبب.