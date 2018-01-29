دبلوماسي: الإمارت تعمل تحت قيادة التحالف العربي باليمن

فهمي محمد(صدى):

كشف مصدر دبلوماسي خليجي، عن تخطيط قطروالإخوان لزعزعة العلاقات بين الإمارات والمملكة من خلال استغلال الأحداث الواقعة في عدن .

وقال المصدر إن الإمارات تعمل في جنوب اليمن، تحت قيادة التحالف العربي الداعم للشرعية، موضحًا أن دور الإمارات بالفعل متفق عليه ولن تنجح مخططات قطر في الإيقاع بين البلدين.

وشدد المصدر على أن التحالف بين المملكة والإمارات، استراتيجي وراسخ وليس علاقة تكتيكية تتبدل حسب الظروف، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام القطرية لن تنجح في بث سمومها بين البلدين.