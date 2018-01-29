هيئة حقوق الإنسان توقع مذكرة تعاون مع جمعية النهضة النسائية

سعيد العجل(صدى):

وقعت هيئة حقوق الإنسان وجمعية النهضة النسائية الخيرية مذكرة تعاون بينهما؛ بهدف التنسيق وتعزيز التكامل بين الجهتين في جميع المجالات المشتركة التي تخدم حقوق الإنسان وخصوصًا حقوق المرأة.

وتشمل مجالات التعاون العمل على التوعية بحقوق المرأة، وتقديم العون لها للتمتع بحقوقها، وتبادل الاستشارات، وعقد الندوات والمحاضرات والبرامج التدريبية المشتركة، والمشاركة في الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية، وتبادل المعلومات والإحصاءات والمطبوعات، والتعاون في إجراء الدراسات والبحوث.

وتأتي مذكرة التعاون في إطار حرص هيئة حقوق الإنسان على تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية من أجل دعم وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في المملكة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والتمكين للعمل التطوعي والتوسع في القطاع غير الربحي.

يُذكر أن جمعية النهضة النسائية الخيرية منظمة نسائية غير ربحية تأسست عام 1962م، تعمل لضمان بيئة مجتمعية تعتز بمشاركة المرأة وتحفظ كرامتها وتبني قدراتها لتصل لمواقع قيادية .