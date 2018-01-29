صرف رواتب شهر يناير وبدل غلاء المعيشة لموظفي ” تعليم محايل “

أبها(صدى):

حصل موظفي وموظفات تعليم محايل عسير، على رواتب شهر يناير وبدل غلاء المعيشة والعلاوات بقيمة 144.677.282.45 ريال، بعد شكاوى الموظفين نتيجة تأخرها لمدة 24 ساعة عن الموعد المقرر.

وأكد مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله الشريم، أنه تابع طيلة يوم أمس مع البنك المعنيّ بهذا الأمر؛ بما يضمن سرعة إيداع رواتب منسوبي ومنسوبات إدارته، بعد أن وعد البنك بضخها في حسابات المستفيدين قبل انتهاء دوام أمس؛ إلا أن ذلك لم يتم؛ لتودع صباح اليوم.

وكان تقدم 12700 موظف وموظفة بشكاوى؛ بسبب غياب راتب شهر يناير، ما دفع ” الشريم ” إلى متابعة الأمر ومراجعة البنك باستمرار حتى تم حل المشكلة.