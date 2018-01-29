بالصور.. فنان هندي يحول أجساد الأبل إلى لوحات فنية مذهلة

نيودلهي(صدى):

خطف الفنان الهندي تيلوك ناي، ابن ولاية راجستان الهندية، الأنظار إليه بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ، بسبب ابداعه في استخدام مقصه، وتزيين أجساد الإبل بتحويلها إلى لوحات فنية ، بتقنيه فنية توصل إليها بعد عمل وإصرار 20 عاماً حيث انه يكون الاشكال التي يود رسمها قبل الشروع في العمل .

وحين تكون الرسمة أكثر تعقيدا يستخدم ناي قلما لرسم حدود نقشها، فيما يستدعي من ذاكرته أشكال الفيلة والأحصنة والرجال والنساء حاملات الماء والغزال والبط والورود والنقوش الهندية والإسلامية.

وأشار ناي إلى أن جسد الناقة يمكن أن يتسع لأكثر من 25 إلى 30 رسما، تبدأ بعد قص الوبر وحلاقته ثم يشرع في استخدام المقص، ويوزع النقش بالقلم للمزيد من الدقة، وقال إنه يميل إلى الرسم على النوق البيض والحمر والسود، لأن الرسومات تظهر عليها بدقة.

وأبدى ناي سعادته بأول مشاركة له في المملكة عبر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

