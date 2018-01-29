الأمير ” عبدالله بن بندر ” يبارك مبادرة ” الجموم 5 نجوم “

نايف السالم(صدى):

نالت مبادرة ” الجموم 5 نجوم ” مباركة سمو الأمير عبدالله بن بندر، نائب أمير منطقة مكة المكرّمة، حيث تقدم بها المجلس البلدي بالمحافظة بهدف الارتقاء بالخدمات وتجويدها، وذلك وفقاً لمواصفات ومعايير معينة.

وقدم رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة الجموم، نبذة للأمير عن الإنجازات التي حققها المجلس في غضون الفترة الماضية، وكذلك الخطط المفترض تنفيذها بالفترة المقبلة.

وتشترك في تنفيذ مبادرة ” الجموم 5 نجوم ” عدة جهات حكومية بالمحافظة، مع التركيز على 5 بنود رئيسية هى: النظافة والبيئة، صيانة المرافق الخدمية، المتابعة والتدقيق، التدريب، والسلامة.

وسينفذ المباردة فريق عمل مؤهل تشرف عليه المحافظة، ويضمّ أعضاء من المجلسين المحلي والبلدي، وكذلك ” التعليم ” و ” الصحة ” والجهات الأمنية وشركات الكهرباء والاتصالات والمقاولين العاملين في مشاريع المحافظة، ثم تأتي مرحلة دراسة التقارير وتشخيص مواقع القصور، للبدء بإيجاد الحلول وتنفيذها على أرض الواقع.

كما أن هناك جهات معتمدة وذات خبرة ستتولى وضع أسس وضوابط للقياس، يتم على أساسها تقييم جودة وتحسّن الخدمات، وبناءً على ذلك، يمكن تصنيف الجهات من نجمة إلى خمس نجوم، ويتم ذلك تبعاً لمعايير محدّدة تتولى إقرارها جهات محايدة ومتخصّصة في هذا الشأن.