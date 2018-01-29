” ساما ” تمنع ” ميدغلف ” من إصدار أو تجديد وثائق تأمين

عادل الحربي(صدى):

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، منع شركة المتوسط والخليج للتأمين التعاوني وإعادة التأمين ” ميدغلف ” ، من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين اعتباراً من غد الثلاثاء، بالإضافة إلى إلزامها بزيادة رأس مالها بالقدر اللازم لمعالجة انخفاض هامش الملاءة المالية.

وأكدت المؤسسة في بيان لها اليوم الإثنين، أن قرار المنع لا يخلي مسئولية الشركة ومسئوليها من التزاماتهم المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، مشيرة إلى أنه لن يُرفع المنع عن الشركة حتى يظهر للمؤسسة قيام الشركة بإجراءات ناجعة لتعديل هامش الملاءة المالية، وفقًا لمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

جاء ذلك بناء على أن الشركة لم تستوفِ هامش الملاءة المالية المطلوب نظاماً، ولم تقدم للمؤسسة ما يدل على أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتعديل هامش الملاءة المالية للوفاء بالمتطلبات النظامية، ولا ما يدل بشكل مقنع على أنها بصدد اتخاذ تلك الإجراءات.