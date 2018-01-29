نظام قطر الصهيوني يشتري بطاريات صاروخية من إسرائيل بملياري دولار

طلال الضوي(صدى):

يستمر النظام القطري في ممارساته المعادية للدول العربية الشقيقة، في ظل مقاطعة الدول المكافحة للإرهاب التي دخلت شهرها الـ 8.

وكشفت مصادر عن شراء النظام القطري بطاريات صاروخية من تل أبيب، موضحة أنه التقى مساعدين للأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى بمسئوليين عسكريين إسرائيليين خلال نوفمبر الماضى بالدوحة.

وأوضحت المصادر أن الصفقة بلغت قيمتها 2 مليار دولار ، مضيفة أن تلك البطاريات الصاروخية يستخدمها جيش الاحتلال ضد حركة حماس في فلسطين.