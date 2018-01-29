رئيس طبية الفيفا: يجب تقديم معلومات عامة لوسائل الإعلام عن إصابة الاعبين

سعيد العجل(صدى):

أكد الدكتور ميشيل دوخ رئيس اللجنة الطبية بالفيفا على أهمية تقديم معلومات عامة عن إصابة اللاعب لوسائل الإعلام، مشدداً على أهمية خصوصية وسرية المعلومات التفصيلية لدى الجهاز الطبي واللاعب فقط، حيث أن هذه المعلومات التفصيلية تؤثر على مسيرة اللاعب الرياضية، جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الدكتور ميشيل في المؤتمر الدولي الخامس للجمعية الأوروبية لأطباء الأندية لتأهيل إصابات الملاعب وطرق الوقاية منها بدبي، وافتتحه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مؤخرا ، بحضور سامي القمزي رئيس مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي، والذي ينظمه مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي ، بالتعاون مع اتحاد الأمارات لكرة القدم، والذي أقيم في جامعة محمد بن راشد للعلوم الطبية بدبي.

وأوضح أن اللاعب عندما يتوقف ستة أيام عن المباريات فإنها تقلل خطر تعرضه للإصابة، وهذا حسب دراسة علمية أجريت على الدوريات الأوروبية، مشيراً على أهمية الفحص الشامل للاعب قبل بداية الموسم، لتفادي الموت المفاجئ داخل الملعب.

وناقش الدكتور دوخ أهمية اختيار الجهاز الطبي في الأندية والمنتخبات من ذوي الخبرات الطويلة، مشدداً على أهمية أن يكون هناك ثقة بين الجهاز الطبي و اللاعبين، وأيضا مع الجهاز الفني.

وأضاف أن البرنامج الغذائي يجب أن يقدم في الأندية والمنتخبات من خلال مختصين في التغذية، للمحافظة على صحة اللاعبين، ولدورها الكبير في تفادي الإصابات، واستعرض الدكتور دوخ طرق الاستشفاء بعد التمرينات عالية الحمل والمباريات، وركز على أهم طرق الاستشفاء وهي حمام الثلج.