” تعليم الرياض ” يوضح التنظيمات الخاصة باختيار قادة المدارس

حمود العنزي (صدى):

اتخذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عدداً من الإجراءات التنظيمية؛ لتكليف قائدي وقائدات المدارس الأهلية والأجنبية والمعاهد والمراكز الأهلية، وفق الضوابط المنظمة لذلك والمعتمدة من وزارة التعليم.

وفي هذا السياق، قال أنس الأحيدب، مدير مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض، أنه في حال رغبة مالكي ومالكات المدارس الأهلية، بتكليف أحد قادة المدارس الحكومية لقيادة المدرسة الأهلية، فسيتم ذلك عن طريق التقدم بخطاب للمكتب قبل إجراء حركة النقل المتبعة.

كم أوضح ” الأحيدب ” أن لمكتب التعليم الأهلي الحق في التنسيق مع لجنة القيادة المدرسية، في الإدارة لتكليف من ترى مناسبته في حال تأخر المدرسة بالرفع عن مرشحيها.