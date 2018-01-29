مؤشر الأسهم يختتم جلسته بأعلى إغلاق في 27 شهر

عادل الحربي (صدى):

سجل مؤشر سوق الأسهم ، اليوم الاثنين، في ختام جلسة اليوم أعلى إغلاق في 27 شهر، مواصلًا صعوده لثالث جلسة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 4.74 مليار ريال.

وارتفع مؤشر السوق في نهاية الجلسة بنسبة 0.4% مسجلًا 7568 نقطة، بزيادة 30 نقطة، كما أغلق سهم ” مصرف الراجحي ” عند 72.20 ريال بزيادة 1%، محققًا أعلى إغلاق في 3 سنوات.

كما ارتفع سهم ” كيان السعودية ” بأكثر من 3% عند 12.20 ريال، مسجلًا أعلى إغلاق في نحو عامين ونصف، كما أغلق سهم ” أسمنت القصيم ” عند 45.20 ريال بزيادة 1%، عقب إعلان نتائجها المالية والتوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين.