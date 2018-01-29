بعد رحيله عن صفوف النصر.. فيصل بن تركي يوجه رسالة لـ ” شراحيلي “
قال الأمير فيصل بن تركي، رئيس مجلس إدارة النصر السابق، اليوم الإثنين، إن اللاعب شايع شراحيلي، هو أحد أبناء العالمي.
ووجه الشكر إلى ” شراحيلي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا: ” أشكر الكابتن شايع شراحيلي على كل ما قدمه لناديه فهو إبن من أبناء العالمي وكان له دور كبير في بطولات ٢٠١٤ و٢٠١٥ مع تمنياتي له بالتوفيق في وجهته القادمة ” .
وكانت إدارة النصر برئاسة سلمان المالك، أعلنت عن توقيع مخالصة مالية نهائية مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم شايع شراحيلي، الجمعة الماضية.
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