وصول المجموعة الـ11 من برنامج ضيوف الملك للعمرة الأربعاء القادم

نايف السالم(صدى):

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، أن الدفعة الحادية عشرة من مستضافي برنامج العمرة والزيارة ستصل إلى المدينة المنورة يوم الأربعاء القادم.

وأوضح ” آل الشيخ ” أن المجموعة تضم 200معتمر ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من 7 دول هي: طاجيكستان، وقرقيزستان، وكازاخستان، وروسيا، أوزباكستان، وأذربيجان، وروسيا البيضاء؛ مبينًا أنه بوصول هذه الدفعة يرتفع عدد من تم استضافتهم منذ انطلاق البرنامج إلى 2400 معتمر ومعتمرة من مختلف دول العالم.

ودعا ” آل الشيخ ” في نهاية تصريحه ــ الله ــ عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على ما قدماه ويقدمانه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين، ووحدة صفهم، واجتماع كلمتهم، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والرخاء، وأن يتقبل من المعتمرين عمرتهم، وأن يردهم إلى بلادهم سالمين غانمين.