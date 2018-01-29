رئيس حزب مصري يترشح للانتخابات الرئاسية

القاهرة(صدى):

تقدَّم رئيس حزب الغد المصري، اليوم الإثنين، بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية، بعد حصوله على تزكية 24 نائباً من مجلس النواب.

وأوضح موسى ” في تصريحات صحفية، إنه أجرى الكشف الطبي الخاص بالترشح للانتخابات، مشيراً إلى أن البرلمانيين الذين بادروا بتزكيته لم يبادروا بتزكية مرشحين آخرين.

وقال إنه سيعلن عن برنامج الانتخابه بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المرشحين.

يذكر أن الهيئة ستغلق أبوابها أمام استقبال أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية، مساء اليوم، على أن تعلن أسماء المرشحين الأربعاء المقبل.