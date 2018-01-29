إضراب 13 ألف موظف من الأونروا احتجاجا على تقليص المساعدات

القدس المحتلة(صدى):

أضرب أكثر من 13 ألف موظف من موظفي الأونروا في قطاع غزة، اليوم الإثنين؛ اعتراضاً على خف المساعدات الأمريكية إلى الوكالة.

وذكرت مصادر داخل المنظمة، أن هذا الإضراب هو خطوة أولى احتجاجية قد تكون الأكبر على مستوى التحركات الفلسطينية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد قرر خفض المساعدات إلى الوكالة بنحو 125 مليون دولار.

من جانبه، صرَّح أمين سر اتحاد الموظفين، يوسف حمدونة، بأن موظفي الوكالة قرروا التصعيد عبر الإضراب وتنظيم وقفه ومسيرة حاشدة يشارك فيها جميع العاملين فى الأونروا.

وأوضحت مصادر، أن مستشفى الاونروا الوحيد في قطاع فزة، مهددة بالإغلاق لعدم توفر الإمكانيات، إثر خفض المساعدات.