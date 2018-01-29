تركيا تعتقل 311 شخصا لاتهامهم بنشر دعاية ضد غزوها على عفرين

أنقرة(صدى):

قامت السلطات التركية، اليوم الاثنين، باعتقال 311 شخصًا؛ لاتهامهم بنشر دعاية ضد الغزو التركي على عفرين السورية.

وتستخدم تركيا كافة السلطات التي تحد من حرية الصحافة والإعلام ونشر الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة منها لقمع المعارضين لغزوها العكسري.

وكانت تركيا شنت حملاتها العسكرية على الأكراد السوريين في عفرين، تحت زعامة تشكيلهم خطرًا على الامن التركي، كما أبرمت اتفاق مع أمريكا بوقف إمداد الاكراد بالأسلحة حتى يتسنى لها فرصة القضاء عليهم.